McDonald’s Kembali Hadirkan 'Ini Rasa Kita', Cerita Hangat dari Resep Keluarga

jpnn.com, JAKARTA - Setiap keluarga pasti memiliki resep unik dan inspiratif untuk menyajikan makanan. Resep tersebut terus hidup bukan hanya karena menjadi bagian dari tradisi yang diteruskan lintas generasi.

Berbekal semangat tersebut McDonald’s Indonesia dalam menghadirkan menu “Ini Rasa Kita” tahun ini.

Associate Director of Marketing McDonald’s Indonesia Caroline Kurniadjaja mengatakan memasuki tahun ke-11, “Ini Rasa Kita” hadir membawa tema “Cinta Warisan Indonesia”.

Lewat tema ini, masyarakat diajak untuk mengenal lebih dekat ragam sajian masakan Indonesia melalui resep, tradisi, serta kisah yang menyertainya.

“Berbekal ‘Sepenuhnya Indonesia’ yang menjadi bagian perjalanan 35 tahun McDonald’s Indonesia, kami ingin terus menghadirkan pengalaman kuliner yang dekat dan relevan dengan keseharian,” kata Caroline, baru-baru ini.

Tahun ini, rangkaian menu “Ini Rasa Kita” hadir dalam dua fase peluncuran. Ayam Krispy McD Kari Medan untuk fase pertama, dan pada fase kedua ada menu spesial lain yang telah disiapkan sebagai kejutan, dengan salah satu elemen istimewa yang sangat lekat dengan ciri khas kuliner Indonesia, yaitu sambal.

Kehadiran kedua menu utama ini juga makin lengkap dengan menu pendamping Es Kopi Klepon dan McFlurry Pisang Ijo.

“Lewat ‘Ini Rasa Kita’ tahun ini, kami ingin mengajak masyarakat mengenal lebih dekat cerita di balik resep yang diwariskan secara turun-temurun, bahkan mungkin yang ada dalam keluarga,” kata dia.