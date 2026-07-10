McLaren 788HS, Edisi Penutup Hanya 200 Unit di Dunia

jpnn.com - McLaren resmi menutup perjalanan keluarga supercar 720S lewat kehadiran 788HS.

Model tersebut adalah edisi terbatas yang menjadi penanda berakhirnya salah satu lini paling ikonik dalam sejarah pabrikan asal Inggris tersebut.

Hanya 200 unit yang akan diproduksi untuk pasar global, terdiri dari versi Coupe dan Spider.

Seluruhnya dibuat berdasarkan pesanan melalui divisi McLaren Special Operations (MSO), menjadikannya salah satu model paling eksklusif yang pernah lahir dari keluarga 720S.

Sebagai model perpisahan, 788HS hadir dengan peningkatan performa yang lebih agresif.

Mesin V8 4.0 liter twin-turbo kini menghasilkan tenaga 778 Hp, sementara bobot kering tetap dipertahankan di angka 1.265 kg.

Kombinasi itu menghasilkan rasio tenaga terhadap bobot mencapai 615 hp per ton, tertinggi sepanjang sejarah keluarga 720S.

Akselerasi 0-100 km/jam tetap ditempuh dalam 2,8 detik, tetapi sprint menuju 200 km/jam kini hanya membutuhkan 7 detik, lebih cepat dibanding 750S.