MD Entertainment dan iQIYI Berkolaborasi, 2 Serial Drama Indonesia Siap ke Kancah Internasional
jpnn.com - JAKARTA - MD Entertainment menjalin kemitraan strategis dengan salah satu platform streaming over the top, iQIYI.
Melalui kemitraan itu, dua serial drama Indonesia produksi MD Entertainment bersiap menyapa penonton di berbagai belahan dunia.
Sinergi ini merupakan bagian visi jangka panjang MD Entertainment memperkuat jaringan distribusi digital, serta memperluas kehadiran konten-konten berkualitas di berbagai platform digital.
CEO MD Entertainment Manoj Punjabi mengatakan kolaborasi ini diharapkan menjadi awal kerja sama berkelanjutan yang membuka peluang menjangkau audiens yang lebih luas di berbagai negara.
Menurut dia, MD Entertainment berkomitmen menghadirkan cerita-cerita berkualitas yang dekat dengan penonton.
“Kolaborasi ini akan diawali dengan dua judul serial produksi MD Entertainment dan diharapkan menjadi awal yang baik untuk pengembangan kerja sama yang berkelanjutan dengan iQIYI, sekaligus membuka peluang untuk menjangkau audiens yang lebih luas di berbagai negara," ujar Manoj Punjabi di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (14/10).
Kolaborasi tersebut bakal membawa dua serial drama Indonesia, yakni 'Dipaksa Menikah' dan 'La Tahzan The Series' tayang di MDTV dan iQIYI.
'Dipaksa Menikah' mengisahkan tentang perjalanan cinta di tengah pernikahan yang sarat dengan tekanan keluarga, dan rahasia yang menguji hubungan para tokohnya.
MD Entertainment dan iQIYI berkolaborasi. Dua serial drama Indonesia produksi MD Entertainment bersiap menyapa penonton di berbagai belahan dunia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Berita Artis Terheboh: Bigmo Segera Diperiksa Polisi, MD Entertainment Siapkan Film Live Action
- Titi Kamal Sebut Film Perumahan Laddaland Bakal Uji Mental Penonton, Tak Sekadar Horor
- Boy Rafli: Konser 'Harmoni untuk Negeri' Buktikan Musisi Indonesia Siap Go International
- MD Entertainment Gandeng Casio Kampanyekan Kesadaran Kesehatan Mental Lewat Film
- Fadi Alaydrus Sebut Samuel Karakter Paling Menantang, Kenapa?
- Saskia Chadwick Ungkap Kemiripan dengan Azura dalam Serial Samuel