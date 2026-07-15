MD Entertainment Gandeng Casio Kampanyekan Kesadaran Kesehatan Mental Lewat Film
jpnn.com, JAKARTA - MD Entertainment menjalin kolaborasi dengan Casio Indonesia dalam promosi film Filosofi Teras. Kolaborasi perdana Casio Indonesia dengan industri perfilman Tanah Air ini sekaligus mengusung kampanye peningkatan kesadaran kesehatan mental.
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui peluncuran 300 unit Casio MQ24 Exclusive Edition Filosofi Teras, jam tangan edisi terbatas yang menggabungkan desain khas Casio dengan nilai-nilai yang diangkat dalam film adaptasi buku karya Henry Manampiring tersebut.
Sebanyak 50 unit jam tangan akan dilelang melalui program Bid for Charity yang digelar bersama MD Entertainment Foundation dan Yayasan Pulih.
Seluruh hasil lelang akan disalurkan kepada Yayasan Pulih untuk mendukung program edukasi dan kampanye kesehatan mental di Indonesia.
Sementara itu, 250 unit lainnya akan dibagikan kepada masyarakat melalui berbagai program social media engagement sebagai bagian dari rangkaian promosi film Filosofi Teras.
Chief Communications Officer MD Entertainment, Astrid Suryatenggara, mengatakan kolaborasi tersebut menjadi bentuk komitmen perusahaan menghadirkan karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberi dampak sosial.
"Sebagai perusahaan yang percaya pada kekuatan cerita, kami selalu berupaya menghadirkan film yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat," ujar Astrid.
Astrid menambahkan, kolaborasi perdana Casio Indonesia dengan perfilman nasional menunjukkan bahwa sinergi dua industri dapat melahirkan gerakan sosial yang lebih luas.
MD Entertainment dan Casio Indonesia berkolaborasi mempromosikan film Filosofi Teras sekaligus kampanye kesehatan mental.
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