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MDLA Hadirkan Armada Mobil Listrik Pertamanya

MDLA Hadirkan Armada Mobil Listrik Pertamanya
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PT Medela Potentia Tbk (MDLA) melalui entitas anak PT Anugrah Argon Medica (AAM) meluncurkan armada mobil listrik pertamanya di Kantor Cabang AAM Jakarta 2. Foto dok MDLA

jpnn.com, JAKARTA - PT Medela Potentia Tbk (MDLA) melalui entitas anak PT Anugrah Argon Medica (AAM) meluncurkan armada mobil listrik pertamanya di Kantor Cabang AAM Jakarta 2 pada Sabtu (11/4).

Langkah ini menandai penguatan pendekatan distribusi dari sekadar efisiensi logistik menuju sistem operasional yang lebih rendah emisi dan berkelanjutan.

Dekarbonisasi ini menjadi bagian dari respons strategis perusahaan terhadap perubahan lanskap industri distribusi yang semakin menuntut efisiensi operasional, menghadapi tekanan biaya energi, serta mendorong integrasi prinsip keberlanjutan dalam model bisnis.

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Direktur Utama PT Medela Potentia Tbk, Juliwaty, menegaskan langkah ini merupakan bagian dari transformasi jangka panjang perusahaan dalam membangun sistem distribusi yang lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan.

“Penggunaan kendaraan listrik tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat kesiapan kami dalam menghadirkan layanan distribusi yang cepat, tepat, dan aman di tengah dinamika kebutuhan pasar. Ini merupakan bagian dari upaya kami mengintegrasikan inovasi secara menyeluruh dalam operasional,” ujarnya.

Transformasi ini dibangun secara bertahap dan terintegrasi. Hingga 2025, AAM telah mengoperasikan 106 unit motor listrik di 15 cabang yang tersebar di 13 kota.

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Pengembangan ke kendaraan roda empat menjadi langkah lanjutan dalam memperkuat sistem distribusi berbasis efisiensi energi sekaligus memperluas dampak operasional rendah emisi.

Dalam mendukung sistem tersebut, AAM juga terus memperkuat kesiapan operasional melalui optimalisasi rute distribusi, penguatan infrastruktur pendukung, serta peningkatan kapabilitas sumber daya manusia.

PT AAM akan terus memperluas implementasi dekarbonisasi operasional sebagai bagian dari penguatan sistem distribusi yang lebih efisien, adaptif & berkelanjutan.

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