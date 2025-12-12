Medali SEA Games 2025: Indonesia di Bawah Juara Bertahan
jpnn.com - BANGKOK - Juara bertahan SEA Games, Vietnam, mulai stabil mendulang medali di SEA Games 2025 yang digelar di Thailand.
Hingga Jumat (12/12) pagi WIB, Vietnam lah yang berada di bawah tuan rumah si pemimpin klasemen perolehan medali.
Vietnam pun berada di atas Indonesia yang sempat nangkring di antak tangga kedua.
Perbedaan emas Vietnam dengan Indonesia satu keping. Vietnam 14 emas, Indonesia 13.
Sementara itu, Thailand makin tak terbendung; 41 emas.
Puluhan medali emas diperebutkan hari ini, termasuk dari induk dari semua cabang olahraga, yakni atletik. Juga, renang dan lainnya. (sg2025)
Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Hingga Jumat (12/12) pukul 07.00 WIB
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
