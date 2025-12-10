menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Medali SEA Games 2025: Thailand Memimpin, Indonesia Nomor 2

Medali SEA Games 2025: Thailand Memimpin, Indonesia Nomor 2

Medali SEA Games 2025: Thailand Memimpin, Indonesia Nomor 2
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi Renang SEA Games 2025. Foto: Chanakarn Laosarakham/AFP

jpnn.com - BANGKOK - Indonesia untuk sementara berada di anak tangga kedua klasemen perolehan medali SEA Games 2025.

Hingga Rabu (10/12) pukul 21.45 WIB, Kontingen Merah Putih mendulang lima emas, sembilan perak, dan tujuh perunggu.

Kepingan emas Indonesia hari ini datang dari cabor renang, taekwondo, kayak, petanque, dan bulu tangkis.

Baca Juga:

Jason Donovan Yusuf menyumbang emas terbaru Indonesia, setelah menguasai renang nomor 100 meter gaya punggung putra di Huamark Aquatic Center, Bangkok, Rabu malam.

Sementara itu, tuan rumah Thailand menggila, langsung menjauh di hari pertama perebutan emas.

Thailand memimpin klasemen dengan 19 emas, 13 perak, dan sembilan perunggu. (sg2025/jpnn)

Baca Juga:

Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Hingga Rabu (10/12) 21.45 WIB
Medali SEA Games 2025: Thailand Memimpin, Indonesia Nomor 2sg2025

Kepingan emas SEA Games 2025 milik Indonesia hari ini datang dari cabor renang, taekwondo, kayak, petanque, dan bulu tangkis.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI