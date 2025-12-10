Medali SEA Games 2025: Thailand Mengamuk, Indonesia Melempem
Rabu, 10 Desember 2025 – 14:19 WIB
jpnn.com - BANGKOK - Tuan rumah SEA Games 2025, Thailand tancap gas di hari pertama perebutan medali.
Hingga Rabu (10/12) siang, Thailand mengoleksi enam emas dari total 32 emas yang diperebutkan hari ini.
Dua emas dari cycling mountain bike, dua emas dari ju jitsu, satu emas sepak takraw, dan satu emas taekwondo.
Myanmar untuk sementara berada di posisi kedua dengan dua emas.
Sementara itu, Indonesia baru mendulang dua perak, yakni dari cycling MTB, masing-masing dari Men Downhill Rendy Varera Sanjaya dan Women Downhill Riska Amelia Agustina. (sg2025/jpnn)
Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Hingga Rabu (10/12) 14.00 WIB
Cek perolehan medali SEA Games 2025 hingga Rabu, 10 Desember pukul 14.00 WIB. Tuan rumah gila.
