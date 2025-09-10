Medela Potentia Raih 2 Penghargaan di Ajang TOP GRC Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Medela Potentia Tbk (MDLA) meraih penghargaan TOP GRC (Governance, Risk & Compliance) Awards 2025 #4 Star (Sangat Baik), serta The Most Committed GRC Leader 2025.

Raihan TOP GRC #4 Star untuk PT Medela Potentia Tbk merefleksikan keberhasilan perusahaan dan entitas anak dalam mengintegrasikan tata kelola (GCG), manajemen risiko, dan kepatuhan dengan prinsip keberlanjutan (ESG).

Pencapaian ini ditopang oleh infrastruktur GRC yang solid dan terkoordinasi di seluruh entitas grup.

Sementara itu, penghargaan The Most Committed GRC Leader 2025 untuk Wimala Widjaja mewakili dewan direksi MDLA menegaskan peran penting kepemimpinan dalam memastikan implementasi GRC berjalan konsisten dan berkelanjutan.

“Penghargaan ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjadikan GRC sebagai fondasi utama strategi bisnis. Melalui tata kelola yang kuat, manajemen risiko yang terukur, dan kepatuhan yang konsisten, PT Medela Potentia dan entitas anak mampu menjaga keberlanjutan bisnis sekaligus memberikan nilai tambah bagi pemegang saham, mitra, dan masyarakat. Komitmen ini menjadi landasan kami dalam delivering a better healthcare bagi masyarakat,” ujar Wimala.

Dua penghargaan Top GRC 2025 diterima oleh perwakilan direksi PT Medela Potentia Tbk yakni HR & Sustainability Director, Nancy Kartika; Investor Relations Director, Harris Lesmana di Hotel Raffles, Jakarta.

Dua raihan penghargaan ini tidak hanya bentuk pengakuan atas sistem dan praktik GRC yang telah PT Medela Potentia Tbk dan entitas anak jalankan, tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh jajaran direksi, manajemen dan karyawan untuk terus meningkatkan standar tata kelola dan keberlanjutan.

“Penerapan GRC yang kuat menjadi fondasi bagi PT Medela Potentia Tbk dan entitas anak dalam memastikan prinsip-prinsip ESG terlaksana secara konsisten, sehingga tata kelola, risiko, kepatuhan, dan keberlanjutan berjalan seiring mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang,” ucap Nancy.