Media Asing Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Mardani PKS: Jangan Langsung Dipercaya
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengingatkan publik untuk tidak mudah percaya narasi asing yang membahas soal Ibu Kota Nusantara (IKN).
Mardani berkata demikian demi menanggapi berita The Guardian yang menyebut IKN bakal menjadi kota hantu.
"Pertama, pendapat asing jangan langsung dipercaya. Mesti dilihat fakta secara keseluruhan," kata Mardani melalui layanan pesan, Senin (3/11).
Dia mengatakan label IKN bakal menjadi Kota Hantu bisa jadi dilihat dari data secara parsial dan kurangnya aktivitas di tempat tersebut.
"Bab Kota Hantu bisa jadi data yang dilihat parsial. Bisa jadi juga fakta memang belum ada aktivitas utama di IKN," kata Mardani.
Legislator fraksi PKS itu meminta publik tidak reaktif menyikapi kabar media asing terkait potensi IKN menjadi Kota hantu.
"Cukup pastikan peruntukan IKN yang jelas dengan roadmap dan kebijakan politik yang pasti. Kepres segera dikeluarkan," ujarnya.
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang masih berlangsung menuai sorotan asing, satu di antaranya dari media The Guardian.
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengingatkan publik untuk tidak mudah percaya narasi asing. Terutama, berkaitan IKN.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kasih Arahan di BIMTEKNAS, Presiden PKS Ingatkan Kader Soal Zero Case
- Media Asing Sebut IKN Terancam Jadi Kota Hantu, Gus Khozin Sentil OIKN
- Begini Kabar Terbaru Proses Pembangunan IKN
- Cititrans Hadirkan Layanan Airport Shuttle Dari Balikpapan ke IKN
- DBH Dipangkas, Legislator PKS Minta 3 Hal Ini Tetap Jadi Prioritas Pemprov Jakarta
- Setahun Prabowo Jabat Presiden RI, Sohibul PKS: Program Beliau Secara Prinsip Bagus