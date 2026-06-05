Media Korsel Sebut Shin Tae-yong Segera Latih Persija Jakarta Musim Depan
jpnn.com, JAKARTA - Teka-teki mengenai siapa sosok pelatih baru Persija Jakarta untuk musim kompetisi 2026/2027 mulai menemui titik terang.
Media terkemuka Korea Selatan, News Worker, melaporkan bahwa manajemen Macan Kemayoran membidik mantan arsitek Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk mengisi kursi kepelatihan yang kosong
Dikutip dari newsworker.co.kr, Jumat, STY diproyeksikan sebagai pengganti pelatih asal Brasil Mauricio Souza yang kontraknya tidak diperpanjang.
STY dikabarkan sudah menjalin komunikasi dengan Persija Jakarta sejak April lalu dan ia masih membuka segala kemungkinan terbuka.
Dinilai STY terbuka dengan opsi untuk menangani Persija Jakarta karena kekuatan finansial yang dimiliki tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut.
Selain itu, Persija Jakarta juga disponsori salah satu perusahaan otomotif asal Korea Selatan Hyundai yang bisa turut mendorong berlabuhnya STY.
Keunggulan utama lainnya adalah Persija Jakarta saat ini dipenuhi dengan "murid kesayangan" yang penting untuk mengendalikan tim dan menerapkan taktik.
Persija Jakarta diperkuat oleh pemain-pemain kunci yang pernah diandalkan oleh mantan manajer tim nasional STY di masa lalu, seperti Rizki Ridho dan Witan Sulaeman.
Teka-teki mengenai siapa sosok pelatih baru Persija Jakarta untuk musim kompetisi 2026/2027 mulai menemui titik terang.
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