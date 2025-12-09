MediaMIND Diharapkan Tak Hanya Melahirkan Karya Terbaik, Tetapi Semakin Memperkuat Literasi

jpnn.com, JAKARTA - Kompetisi Karya Jurnalistik MediaMIND 2025 resmi ditutup seiring proses penjurian yang final, pada 8 Desember 2025.

Peningkatan jumlah karya pada penyelenggaraan MediaMIND tahun keempat ini menunjukkan perhatian dan dukungan publik terhadap sektor pertambangan dan inisiatif strategis Grup MIND ID.

Adapun, total yang telah masuk sejak kompetisi dibuka pada 11 Juli 2025 hingga 25 November 2025 mencapai 794 karya, atau meningkat 32 persen dibanding MediaMIND 2024 yang mengumpulkan 603 karya.

Menariknya, peningkatan terbesar justru datang dari kategori publik dan mahasiswa, terutama pada karya konten media sosial.

Corporate Secretary MIND ID, Pria Utama mengapresiasi antusiasme peserta dari berbagai kalangan, baik jurnalis, mahasiswa, maupun masyarakat umum.

Menurut Pria, meningkatnya partisipasi dari berbagai kelompok menunjukkan bahwa MediaMIND tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang dialog kreatif antara industri, media, dan publik.

“Kenaikan jumlah karya menunjukkan bahwa kepedulian publik terhadap masa depan sektor pertambangan begitu tinggi. Ini bukan hanya angka, tetapi energi kolektif yang mendorong kami untuk terus bergerak maju membangun masa depan,” ujar Pria.

Pria menekankan MIND ID berkomitmen menjaga MediaMIND sebagai wadah yang kredibel, transparan, dan inklusif.