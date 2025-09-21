Mediasi Azizah Salsha dengan YouTuber Resbob dan Bigmo Gagal, Proses Hukum Berlanjut

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Upaya mediasi antara Azizah Salsha dan dua terlapor, YouTuber Adimas Firdaus alias Resbob dan Muhammad Jannah alias Bigmo gagal.

Mediasi yang difasilitasi Bareskrim Polri tersebut belum membuahkan titik temu antara kedua belah pihak.

Anandya Dipo Pratama selaku kuasa hukum Azizah Salsha menyampaikan mediasi telah berjalan lancar, tetapi belum menghasilkan kesepakatan damai.

"Mediasi tersebut mungkin masih belum dapat kesepakatan untuk damai," kata Dipo di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

"Mungkin proses hukumnya tetap masih berlanjut," tambahnya.

Azizah Salsa sendiri diketahui tidak hadir dalam agenda mediasi yang dijadwalkan tersebut.

Dipo menjelaskan kliennya berhalangan hadir karena ada kegiatan lain.

Dia menegaskan dirinya sebagai kuasa hukum tetap mewakili Azizah dalam proses mediasi dan penyelidikan yang sedang berjalan.