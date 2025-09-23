menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Mediasi Deadlock, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Gagal Berdamai

Mediasi Deadlock, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Gagal Berdamai

Mediasi Deadlock, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Gagal Berdamai
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Foto kombo - Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) dan Lisa Mariana (kanan) saat keduanya hadir secara terpisah untuk dilakukan pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025). ANTARA/Nadia Putri Rahmani/aa.

jpnn.com, JAKARTA - Proses mediasi pihak Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil terkait kasus dugaan pencemaran nama baik telah dilakukan.

Kuasa hukum Lisa Mariana, Jon Boy Nababan mengungkapkan, hasil mediasi tersebut berakhir buntu.

"Tadi sudah selesai dari hasil mediasi tersebut. Yang jelas untuk mediasi deadlock," ujar Jon Boy di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (23/9).

Baca Juga:

Oleh karena itu, proses hukum terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Ridwan Kamil pun bakal tetap berjalan.

Jon Boy menuturkan, pihaknya menyerahkan proses hukum itu kepada pihak berwenang.

"Karena deadlock, tidak ada perdamaian, ya, maka maju terus. Jadi, kami serahkan semua proses-proses ke Bareskrim, kami tinggal mengikuti sampai di mana final perkara ini," tuturnya.

Baca Juga:

Sementara itu, Lisa Mariana dan Ridwan Kamil tak hadir dalam agenda mediasi hari ini.

Keduanya diwakili oleh tim kuasa hukum masing-masing dalam agenda mediasi.

Proses mediasi pihak Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil terkait kasus dugaan pencemaran nama baik telah dilakukan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI