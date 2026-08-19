Mediasi Gagal, Pihak Ruben Onsu dan Sarwendah Beri Penjelasan

jpnn.com, JAKARTA - Ruben Onsu dan Sarwendah telah menjalani agenda mediasi terkait sidang gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (19/8).

Namun, mediasi itu ternyata tak menemui titik temu, sehingga dinyatakan gagal.

Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang. Ditemui seusai agenda mediasi, dia mengungkapkan alasan mediasi itu gagal.

"Dinyatakan bahwa mediasi kami gagal. Ya, gagal. Karena tidak terdapat kesepakatan dan kesepemahaman masing-masing prinsipal," ujar Minola.

Atas alasan tersebut, dia mengatakan bahwa persidangan bakal dilanjutkan pada pekan depan.

Minola Sebayang menuturkan, agenda persidangan pekan depan adalah pemeriksaan gugatan.

"Jadi oleh karena itu, proses selanjutnya adalah proses pemeriksaan gugatan di dalam persidangan di perkara pokoknya," tuturnya.

Pihaknya pun akan menunggu panggilan dari pihak pengadilan untuk agenda sidang berikutnya.