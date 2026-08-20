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Mediasi Gagal, Polemik Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah Berlanjut

Mediasi Gagal, Polemik Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah Berlanjut
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Sarwendah dan kuasa hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (19/8). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Proses mediasi terkait hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/8), dinyatakan gagal.

Mediasi tersebut merupakan tahap yang harus ditempuh kedua pihak sebelum berlanjut ke persidangan pokok perkara.

Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu, mengatakan proses mediasi telah diupayakan semaksimal mungkin oleh mediator maupun kedua pihak.

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“Jadi untuk terkait mediasi sudah diupayakan semaksimal mungkin oleh mediator dan para pihak sudah berusaha, namun dinyatakan gagal terhadap mediasi,” kata Chris Sam Siwu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/8).

Akan tetapi, Chris Sam Siwu tidak mengungkap penyebab mediasi Sarwendah dan Ruben Onsu dinyatakan gagal.

Menurutnya, kedua pihak telah sepakat untuk tidak menyampaikan hal tersebut kepada publik.

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“Alasan gagalnya, kami sudah sepakat tidak boleh menyampaikan apa pun, tetapi yang pasti yang namanya gagal ya, tidak tercapai,” tuturnya.

Kuasa hukum Sarwendah menegaskan, pihaknya menghormati kesepakatan untuk tidak membeberkan lebih jauh alasan kegagalan mediasi.

Proses mediasi terkait hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/8), dinyatakan gagal.

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