Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Dijadwalkan Ulang, Ini Sebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Agenda mediasi antara Ruben Onsu dan Sarwendah dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (12/8).

Namun, Ruben Onsu tidak dapat menghadiri agenda mediasi tersebut karena agenda lain.

Kuasa hukum Ruben Onsu, William Rando, mengatakan pihaknya telah memberitahukan kepada mediator bahwa kliennya tidak dapat hadir karena memiliki kepentingan.

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“Ya, jadi kami menginformasikan kepada mediator bahwa klien kami tidak dapat hadir karena ada kepentingan,” kata William Rando di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (12/8).

Menurutnya, agenda mediasi kali ini merupakan perubahan dari jadwal sebelumnya yang dibatalkan oleh mediator.

“Sebenarnya kan ini bentuk pergantian hari yang tiba-tiba, pembatalan dari pekan lalu ya,” ujarnya.

William Rando mengatakan, perubahan jadwal tersebut membuat agenda mediasi bertepatan dengan kepentingan Ruben Onsu.

Pihak Ruben Onsu juga sudah menyampaikan surat kepada mediator terkait ketidakhadiran kliennya.