Medical Tourism di Teeraporn International Hospital, RS Bedah Plastik Ternama Thailand

jpnn.com, BANGKOK - Teeraporn International Hospital hadir sebagai salah satu destinasi bedah plastik wajah tepercaya di Thailand menawarkan layanan medis berstandar internasional, teknologi modern, serta pengalaman perawatan yang menyeluruh bagi pasien Indonesia.

Teeraporn International Hospital melihat ada peningkatan minat masyarakat Indonesia terhadap medical tourism beberapa tahun terakhir ini.

Memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun, Teeraporn International Hospital berawal dari sebuah klinik yang didirikan pada 1980 oleh Assoc. Prof. Dr. Choladhis Sinratchatanant, seorang spesialis THT dan Bedah Plastik Wajah (ENT & Facial Plastic Surgery) yang dikenal sebagai salah satu pelopor bedah plastik wajah di Thailand.

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Prof Choladhis juga merupakan pendiri Thai Society of Facial Plastic and Reconstructive Surgery serta Asian Society of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, yang berperan penting dalam pengembangan ilmu bedah plastik wajah di kawasan Asia.

Seiring berkembangnya teknologi dan meningkatnya kebutuhan pasien internasional, Teeraporn terus bertransformasi hingga menjadi Thailand's First Facial Plastic Surgery Institute dan berkembang menjadi rumah sakit bedah plastik wajah berskala penuh.

Pada 2023, Teeraporn resmi tercatat di Stock Exchange of Thailand (SET) melalui Aesthetic Connect Public Company Limited, memperkuat komitmennya terhadap standar medis, inovasi, transparansi, dan tata kelola perusahaan yang baik.

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Saat ini, Teeraporn International Hospital melayani pasien dari Thailand maupun berbagai negara yang datang untuk mendapatkan layanan bedah plastik wajah dan estetika dengan pendekatan yang mengutamakan hasil yang natural, keamanan pasien, serta teknologi medis modern.

Berbagai layanan unggulan yang ditawarkan meliputi Facelift, Endoscopic Facelift, Blepharoplasty (operasi kelopak mata), Rhinoplasty (operasi hidung), Neck Lift, Breast Surgery, Body Contouring, hingga berbagai prosedur facial rejuvenation yang dirancang secara personal sesuai karakter wajah setiap pasien.