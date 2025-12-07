MedIsAid BSJ Lanjutkan Pelayanan Kesehatan Gigi untuk Sekolah Mitra
jpnn.com, JAKARTA - Tim MedIsAid dari British School Jakarta kembali menyelenggarakan pemeriksaan gigi dan edukasi kesehatan mulut bagi sekolah-sekolah mitra pada 2025.
President and Head of Education and Finance Jasmine Setiady mengatakan tahun ini, program MedIsAid menjangkau 45 siswa dari Sekolah Bisa serta siswa-siswa dari SD Pondok Pucung 03 di wilayah Bintaro dan Tangerang Selatan.
Menurut Jasmine, inisiatif ini merupakan bagian dari program CAS (Creativity, Activity, Service) unggulan di British School Jakarta yang mendorong siswa untuk berkontribusi aktif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
“Pada kegiatan kesehatan sebelumnya, tim MedIsAid menemukan tingginya persentase kasus gigi berlubang pada anak-anak,” ungkap Jasmine dikutip, Minggu (7/12).
Jasmine menyebut banyak siswa mengalami ketidaknyamanan saat makan maupun belajar akibat masalah gigi yang tidak tertangani.
Oleh karena itu, untuk memastikan para siswa mendapatkan pemeriksaan yang mereka butuhkan sekaligus membangun kesadaran mengenai pentingnya menjaga kesehatan mulut sejak dini.
“MedIsAid kembali menghadirkan layanan pemeriksaan gigi menyeluruh serta edukasi kebersihan gigi dan mulut,” ujar Jasmine.
Dalam kegiatan ini, MedIsAid bekerja sama dengan Aesthetic Dentistry Care (ADC) di BSD, Curaprox Indonesia, serta Fondaco sebagai penyedia peralatan kedokteran gigi dan medis.
