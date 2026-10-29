Mees Hilgers Akhiri Penantian Panjang, Debut di Heerenveen Berbuah Manis

jpnn.com - Kabar baik datang dari bek Timnas Indonesia Mees Hilgers.

Setelah lama berkutat dengan masalah di luar lapangan dan cedera, pemain berusia 25 tahun itu menjalani debut bersama SC Heerenveen ketika menghadapi Excelsior pada ajang KNVB Cup.

Kesempatan tersebut datang saat pertandingan memasuki menit ke-76. Pelatih Robin Veldman memasukkan Hilgers untuk menggantikan Sam Kersten. Heerenveen sendiri sukses mengamankan kemenangan dengan skor 2-0.

Momen ini sekaligus menandai penampilan pertamanya bersama Heerenveen sejak bergabung pada awal musim.

Kembalinya Hilgers menjadi perhatian karena dia telah absen dari kompetisi resmi selama 520 hari. Penampilan terakhirnya tercatat ketika membela Timnas Indonesia melawan Jepang dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026, 10 Juni 2025 lalu.

Perjalanan Panjang Sebelum Kembali ke Lapangan

Karier Mees Hilgers sempat tersendat akibat persoalan kontrak bersama FC Twente. Masalah tersebut belum selesai ketika dia juga harus menghadapi cedera ACL.

Kondisi itu membuat Hilgers menepi dari pertandingan kompetitif dan menjalani proses pemulihan sebelum bisa kembali mengejar kebugaran terbaiknya.

Babak baru kemudian dimulai setelah Hilgers bergabung dengan Heerenveen pada awal musim ini.