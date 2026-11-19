jpnn.com - Setelah lebih dari 500 hari terpisah dari lapangan hijau, Mees Hilgers akhirnya kembali mengenakan seragam Timnas Indonesia.

Momen yang telah lama dinantikan bek berusia 25 tahun itu menjadi salah satu cerita menarik dari pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali.

Hilgers merasakan kembali atmosfer pertandingan ketika Timnas Indonesia menjalani laga uji coba menghadapi Bali United.

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Pertandingan tersebut menjadi penanda berakhirnya masa panjang tanpa bermain akibat cedera yang membuatnya harus menepi lebih dari satu tahun.

Kebahagiaan itu bukan sekadar soal kembali bermain sepak bola. Bagi pemain yang kini memperkuat SC Heerenveen tersebut, kesempatan membela Indonesia memiliki arti emosional yang sangat besar.

Melalui unggahan di akun media sosial resminya, Hilgers mengungkapkan betapa berartinya kesempatan kembali memperkuat tanah air. Ia bahkan menyebut Timnas Indonesia sebagai tempat hati dan identitasnya berada.

"Bangga dan bersyukur bisa kembali bermain untuk tanah air saya. Di sinilah akar dan darah saya berasal, dan di sinilah hati saya berada," tulis Mees Hilgers.

Kembalinya Hilgers juga menjadi angin segar bagi pelatih John Herdman. Pelatih asal Inggris itu memberikan kesempatan kepada sang bek untuk kembali bergabung dengan skuad Garuda dalam pemusatan latihan di Bali pada 9-17 November 2026.