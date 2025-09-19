Mees Hilgers Dapat Ultimatum Tegas dari FC Twente, Nasibnya di Ujung Tanduk

jpnn.com - Masa depan Mees Hilgers di FC Twente kian tidak menentu setelah manajemen klub mengambil langkah tegas.

Bek Timnas Indonesia itu dipastikan tidak akan mendapat menit bermain sebelum menandatangani kontrak baru.

Ultimatum dari FC Twente

Direktur Teknik FC Twente Jan Streuer menegaskan pihak klub tidak ingin mengambil risiko dengan memberi kesempatan bermain kepada pemain yang tengah mempertimbangkan hengkang.

"Hilgers masih terikat kontrak, tapi kami tidak ingin investasi klub terbuang sia-sia," ujar Streuer dikutip dari Voetbalprimeur.

Streuer sendiri mengaku memahami keinginan Hilgers untuk mencari tantangan baru. Namun, dia menekankan bahwa kepentingan klub harus tetap menjadi prioritas.

"Wajar setelah bertahun-tahun membela Twente dia ingin mencari jalan lain, tetapi kami juga punya tanggung jawab untuk menjaga kepentingan tim," ucapnya.

FC Twente Temukan Pengganti Mees Hilgers

Sebagai langkah antisipasi, Twente sudah lebih dahulu mendatangkan dua bek tengah baru, yakni Robin Propper dan Stav Lemkin.

Hal itu menjadi sinyal kuat bahwa klub Eredivisie itu sudah siap jika Hilgers akhirnya memilih pergi.