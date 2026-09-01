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Mees Hilgers Lanjutkan Karier di Belanda Bersama SC Heerenveen

Mees Hilgers Lanjutkan Karier di Belanda Bersama SC Heerenveen
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Mees Hilgers diperkenalkan manajemen SC Heerenveen ke publik, Senin (31/8). Foto: SC Heerenveen

jpnn.com, JAKARTA - Pesepak bola Mees Hilgers akan mengawali petualangan baru bersama SC Heerenveen pada musim 2026/27.

Pemain kelahiran 13 Mei 2001 itu akhirnya hijrah dari FC Twente setelah promosi ke tim utama pada 2020 silam.

Manajer Teknik SC Heerenveen Johan Hansma menyambut positif pemain keturunan Sulawesi Utara tersebut bergabung ke tim berjuluk De Superfriezen itu.

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“Kami senang Mees memilih SC Heerenveen. Ia telah bermain banyak pertandingan di level tertinggi dan tahu apa yang dibutuhkan,” ujar Hansma.

Mees Hilgers akan dikontrak SC Heerenveen selama dua musim dengan opsi perpanjangan satu tahun.

Pria asal Amersfoort itu tercatat pernah menjadi bagian penting FC Twente selama enam tahun.

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Melansir dari laman resmi tim tercatat pemain berposisi bertahan tersebut menjadi andalan di lini belakang tim berjuluk De Tukkers itu dalam 130 pertandingan.

Menarik ditunggu kiprah Mees Hilgers bersama SC Heerenveen pada musim 2026/27.

Pesepak bola Mees Hilgers akan mengawali petualangan baru bersama SC Heerenveen pada musim 2026/27.

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