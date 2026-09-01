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Mees Hilgers Punya Alasan Khusus Memilih Heerenveen, Ternyata!

Mees Hilgers Punya Alasan Khusus Memilih Heerenveen, Ternyata!
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Mees Hilgers diperkenalkan manajemen SC Heerenveen ke publik, Senin (31/8). Foto: SC Heerenveen

jpnn.com - Mees Hilgers akhirnya menemukan klub baru setelah melalui periode panjang tanpa bertanding.

Bek Timnas Indonesia itu resmi melanjutkan karier bersama SC Heerenveen setelah meninggalkan FC Twente.

Keputusan itu rupanya diambil setelah Hilgers merasa cocok dengan Heerenveen sejak awal pembicaraan.

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"Saya sangat bahagia bisa berada di sini karena sudah lama sekali saya tidak merasakan pertandingan," ucapnya.

Bek berusia 25 tahun itu mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk menentukan pilihan meski sempat ada beberapa tawaran dari klub Belanda lainnya.

"Saya memang mempunyai beberapa pilihan, tetapi sejak awal berbicara dengan Heerenveen, saya langsung merasa ini merupakan tempat yang tepat bagi saya," tambahnya.

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Hilgers tidak hanya ingin kembali mendapatkan menit bermain. Dia juga membawa ambisi untuk membantu Heerenveen mengejar tiket kompetisi Eropa.

"Kami harus berjuang untuk bermain di (kompetisi, red) Eropa," jelasnya.

Mees Hilgers resmi bergabung dengan Heerenveen setelah lama absen. Bek Timnas Indonesia itu mengungkap alasan di balik pilihannya.

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