Mees Hilgers Punya Alasan Khusus Memilih Heerenveen, Ternyata!
jpnn.com - Mees Hilgers akhirnya menemukan klub baru setelah melalui periode panjang tanpa bertanding.
Bek Timnas Indonesia itu resmi melanjutkan karier bersama SC Heerenveen setelah meninggalkan FC Twente.
Keputusan itu rupanya diambil setelah Hilgers merasa cocok dengan Heerenveen sejak awal pembicaraan.
"Saya sangat bahagia bisa berada di sini karena sudah lama sekali saya tidak merasakan pertandingan," ucapnya.
Bek berusia 25 tahun itu mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk menentukan pilihan meski sempat ada beberapa tawaran dari klub Belanda lainnya.
"Saya memang mempunyai beberapa pilihan, tetapi sejak awal berbicara dengan Heerenveen, saya langsung merasa ini merupakan tempat yang tepat bagi saya," tambahnya.
Punya Target Besar
Hilgers tidak hanya ingin kembali mendapatkan menit bermain. Dia juga membawa ambisi untuk membantu Heerenveen mengejar tiket kompetisi Eropa.
"Kami harus berjuang untuk bermain di (kompetisi, red) Eropa," jelasnya.
Mees Hilgers resmi bergabung dengan Heerenveen setelah lama absen. Bek Timnas Indonesia itu mengungkap alasan di balik pilihannya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Mees Hilgers Resmi ke Heerenveen, Momen Comeback Makin Dekat?
- Mees Hilgers Lanjutkan Karier di Belanda Bersama SC Heerenveen
- PSSI Tantang John Herdman Juara FIFA ASEAN Cup, Timnas Indonesia Punya Modal Ini
- FIFA Asean Cup 2026: Bangladesh Gantikan India? PSSI Belum Berani Pastikan, Ternyata
- Geger Isu Rizky Ridho Dicoret Timnas Indonesia, Sekjen PSSI Ungkap Fakta Sebenarnya
- Kabar Bangladesh Masuk Grup A FIFA ASEAN Cup 2026, Sekjen PSSI Bilang Begini