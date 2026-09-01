Mees Hilgers Resmi ke Heerenveen, Momen Comeback Makin Dekat?

jpnn.com - Mees Hilgers akhirnya memiliki klub baru setelah melewati periode panjang yang membuatnya jauh dari pertandingan kompetitif.

Bek Timnas Indonesia itu resmi meninggalkan FC Twente dan melanjutkan karier bersama SC Heerenveen. Kepindahan tersebut diumumkan pada Senin (31/8/2026)

Heerenveen mengikat Hilgers dengan kontrak hingga 2029. Kesepakatan tersebut sekaligus menjadi babak baru bagi pemain berusia 25 tahun itu setelah perjalanan panjangnya bersama FC Twente.

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Peluang Comeback

Bagi Hilgers, perpindahan ini menjadi peluang untuk kembali merasakan persaingan setelah cukup lama kehilangan ritme pertandingan.

Kedatangan Hilgers disambut positif manajemen Heerenveen. Pemain berdarah Manado itu dinilai membawa pengalaman yang dibutuhkan tim untuk menghadapi persaingan di Eredivisie.

"Kami sangat senang Mees memilih Heerenveen. Dia berpengalaman bermain di level tertinggi dan memahami tuntutan pertandingan di kompetisi ini," ucap Manajer Teknik Heerenveen Johan Hansma di laman resmi klub.

Bukan sekadar mengisi sektor pertahanan, Hilgers diharapkan ikut meningkatkan persaingan internal. Heerenveen menilai pengalaman yang dimilikinya dapat membantu tim menghadapi kompetisi dengan level persaingan tinggi.

"Kehadirannya memberi kami tambahan kualitas, pengalaman, sekaligus membuat persaingan di dalam skuad semakin kompetitif," tambahnya.