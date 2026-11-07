Megan Domani Rela Ubah Warna Rambut demi Peran di Asmara Penuh Dendam

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Megan Domani bakal membintangi serial terbaru berjudul Asmara Penuh Dendam. Dalam serial tersebut, Megan berperan sebagai perempuan bernama Asmara.

Adik Bryan Domani itu mengatakan, Asmara digambarkan sebagai sosok pemberani, tegas, dan cenderung impulsif. Namun, karakter yang diperankannya tersebut juga memiliki sisi lain.

"Dia itu enggak banyak mikir, pokoknya apa yang dia mau tuh langsung dilakuin. Cuma, di balik itu sebenarnya dia hancur. Bisa dibilang dia itu hopeless banget sampai berani melakukan hal-hal ekstrem supaya bisa bahagia lagi," ujar Megan Domani di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/11).

Dia mengungkapkan, hal yang membedakan karakter Asmara dari proyek serial maupun film lainnya adalah tantangan dalam memerankan emosi yang naik turun secara intens.

Selain tantangan emosi dan berbagai adegan penuh ketegangan, Megan Domani juga menghadirkan penampilan yang berbeda dalam serial tersebut.

Pasalnya, aktris berusia 24 tahun itu mewarnai rambutnya menjadi merah demi mendalami karakter yang diperankannya.

"Iya, belum pernah cat rambut seumur hidup aku. Tetapi, dari dulu tuh aku selalu ngomong kalau buat pekerjaan, aku enggak apa-apa banget. Memang sejauh ini hampir semua pekerjaan tuh enggak pernah ada yang minta aku warnain rambut atau potong rambut. Jadi, ini pertama kali," ucap Megan Domani.

Dia mengaku warna rambut barunya tersebut membantunya dalam mendalami karakter Asmara.