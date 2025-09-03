menu
Megawati Absen di Laga Perdana Livoli Divisi Utama 2025, Ini Sebabnya

Megawati Absen di Laga Perdana Livoli Divisi Utama 2025, Ini Sebabnya
Megawati Hangestri Pertiwi. Foto: M Risyal Hidayat/Antara

jpnn.com, TANGERANG - Ajang Livoli Divisi Utama 2025 akan mulai bergulir di GOR Nambo, Tangerang pada Rabu (3/9).

Laga pembuka rencananya bakal mempertemukan Bank Jatim melawan Kharisma Premium.

Pelatih Bank Jatim, Eko Waluyo mengungkapkan dirinya belum bisa menurunkan Megawati Hangestri Pertiwi dalam laga perdana.

Pemain asal Jember itu sejatinya masuk dalam skuad Bank Jatim dalam Livoli Divisi Utama 2025.

Akan tetapi, pemain kelahiran 20 September 1999 itu tengah menjalani pemusatan latihan di tim barunya yaitu Manisa BBSK.

“Kami belum bisa memastikan kapan Megawati bisa ke Indonesia. Tetapi kami memasukkan namanya untuk Livoli Divisi Utama 2025,” ungkap Eko Waluyo alias Pacong saat dihubungi JPNN.com, Selasa (2/9).

Megawati Hangestri diharapkan bisa tampil dalam Livoli Divisi Utama 2025 saat babak final four.

Kedatangan istri dari Dio Novandra Wibawa tersebut nantinya diprediksi bisa menambah daya dobrak Bank Jatim.

