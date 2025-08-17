Megawati Absen Saat Upacara HUT Ke-80 RI di Istana, Luhut Bilang Begini
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan menanggapi ketidakhadiran Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri saat upacara HUT ke-80 RI di Istana Negara.
Luhut memaklumi ketidakhadiran Megawati karena dianggap memiliki kesibukan lain.
“Ya memang kita berharap lengkap, tetapi mungkin ibu mega berhalangan, enggak apa-apa,” ucap Luhut, di Istana Negara, pada Minggu (17/8).
Adapun, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tampak hadir di upacara HUT RI.
Luhut pun berharap agar para mantan presiden selalu kompak dan menunjukkan keakraban kepada masyarakat.
“Kekompakan itu menjadi kunci ya. Jadi ada Pak SBY, ada Pak Jokowi, ada Pak Presiden, kan ini 3 presiden yang terpilih,” kata dia.
“Saya kira 1 momen yang bagus utk menunjukkan kepada rakyat bahwa kita ini satu,” lanjut Luhut.
Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri Upacara Peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara, pada Minggu (17/8).
Luhut Binsar Panjaitan menanggapi ketidakhadiran Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri saat upacara HUT ke-80 RI di Istana Negara.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Meriahkan HUT Ke-80 RI, Kawasan SCBD Gelar Festival Satu Nusantara
- Wali Kota Palembang Mohon Doa Masyarakat Agar Program 5 Tahun Terealisasi
- Pj Gubernur Papua Agus Fatoni Serahkan Remisi kepada Ribuan Napi
- Dewan Syari’ah Kota Surakarta Gelar Lomba, Pawai, dan Upacara Bendera
- Kado HUT ke-80 RI, Pertamina Hadirkan Bahan Bakar Pesawat dari Minyak Jelantah
- Pemprov Papua Gelar Taptu dan Pawai Obor Sambut HUT ke-80 RI