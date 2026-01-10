menu
Megawati Bahas Isu Venezuela Saat Rakernas, Rocky Gerung: Beliau Paham Global Politik
Pengamat politik Rocky Gerung ditemui setelah menghadiri momen Rakernas I PDIP di Ancol, Jakarta, Sabtu (10/1). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Rocky Gerung menyebutkan pidato Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam momen Rakernas I di Ancol, Jakarta, Sabtu (10/1) ini membahas isu kemanusiaan, lingkungan hidup, dan persahabatan antarbangsa.

Rocky menyebut Megawati mengawali pidato dengan membahas isu politik dunia saat Presiden Venezuela ditangkap otoritas AS.

“Beliau mulai dengan global politics soal Venezuela, soal hak untuk mempertahankan kemerdekaan, soal terlarangnya satu negara adikuasa mengambil alih, mencaplok, memimpin dari sebuah negara yang berdaulat,” kata Rocky ditemui di lokasi arena Rakernas I, Jakarta, Sabtu.

Dia mengatakan kasus Venezuela menyadarkan Indonesia bahwa sejak awal negara punya konstitusi yang mempersilakan masing-masing bangsa menentukan nasib sendiri.

"Jadi, Ibu Megawati paham tentang global politik,” ujarnya.

Rocky melanjutkan Megawati dalam Rakernas I berbicara mengenai perubahan iklim dan keinginan Indonesia menjadi pelopor perlindungan lingkungan hidup.

"Itu sangat relevan. Megawati sendiri menerangkan dengan ritme sebagai seorang yang mengalami secara serius problem kerusakan lingkungan,” ungkap dia.

Rocky melanjutkan isu lain yang dibahas dalam Rakernas I berkaitan solidaritas kemanusiaan dan persahabatan antarmanusia.

