Megawati Bawa Timnas Voli Putri Indonesia Persembahkan Perunggu SEA Games 2025
jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putri Indonesia mengakhiri perjuangan di SEA Games 2025 dengan mempersembahkan medali perunggu.
Berlaga di Hua Mak Indoor Stadium, Senin (15/12), skuad asuhan Marcos Sugiyama meraih kemenangan dengan skor 3-1 (28-26, 13-25, 30-28, 26-24) melawan Filipina.
Perjuangan untuk menempati posisi ketiga sejatinya tidak mudah mengingat skuad asuhan Jorge de Brito memberikan perlawanan.
Megawati Hangestri Pertiwi memberikan pembuktian sebagai pemain berpengalaman dengan mencetak poin-poin penting.
Kredit lebih layak diberikan untuk Chelsa Berliana Nurtomo serta Maradanti Namira Tegariana yang solid dalam melakukan blocking.
Strategi rotasi Marcos Sugiyama di laga ini berjalan dengan baik seusai Putri Naisya Pratama mendulang angka saat masuk dari bangku cadangan.
Dengan hasil itu, Timnas voli putri Indonesia kembali mempersembahkan medali perunggu keempat secara beruntun sejak 2019, 2021, dan 2023.
Finis di posisi ketiga juga menyegel tempat Srikandi Merah Putih untuk berlaga di AVC Nations Cup tahun depan.(mcr16/jpnn)
