Megawati Belum Pulih 100 Persen, Tetap Paksa Main demi Timnas Voli Putri Indonesia

Megawati Belum Pulih 100 Persen, Tetap Paksa Main demi Timnas Voli Putri Indonesia

Megawati Belum Pulih 100 Persen, Tetap Paksa Main demi Timnas Voli Putri Indonesia
Kapten Timnas voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi saat berlaga pada putaran kedua ajang SEA V League 2025 di Ninh Binh, Vietnam, Jumat (8/8). Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com - Megawati Hangestri Pertiwi belum tampil maksimal saat membela Timnas voli putri Indonesia pada putaran kedua SEA V League 2025.

Pemain kelahiran 20 September 1999 itu masih menjalani pemulihan cedera betis dan lutut saat menghadapi Thailand.

Manajer Timnas voli putri Indonesia Luciana Taroreh menyebut pemain asal Jember itu masih dalam tahap pemulihan sehingga belum bisa tampil optimal melawan tim Negeri Gajah Putih.

"Sebagian pemain masih dalam tahap pemulihan setelah cedera. Mereka tetap memilih turun bermain demi kepentingan tim."

“Kami mengakui Thailand tampil solid dan mampu memanfaatkan peluang dengan baik," ujar wanita yang akrab disapa Uci itu saat dihubungi JPNN.com, Jumat (8/8).

Timnas voli putri Indonesia kembali menelan kekalahan di SEA V League 2025 saat menghadapi Thailand.

Dalam laga yang digelar di Ninh Binh, Vietnam, Jumat (8/8/2025), skuad asuhan Octavian menyerah dengan skor 0-3 (16-25, 16-25, 21-25).

Selain Megawati, dua pemain lain yang belum tampil maksimal setelah mengalami cedera ialah Asih Titi Pangestuti dan Arsela Nuari Purnama.

Manajer Timnas voli putri ungkap kondisi cedera yang dialami Megawati Hangestri Pertiwi sehingga bisa diturunkan lawan Thailand, Jumat (8/8)

