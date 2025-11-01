Megawati Berziarah ke Makam Bung Karno, Berjejer Karangan Bunga dari Delegasi 32 Negara

jpnn.com, BLITAR - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri berziarah ke makam sang ayah sekaligus Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11) sore.

Megawati tampak mengenakan batik berwarna merah ketika berziarah dengan didampingi Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Tampak dua cucu Bung Karno yang juga politikus PDIP Puti Guntur Soekarno dan Romy Soekarno turut mendampingi Megawati berziarah.

Awalnya, cuaca panas ketika Megawati memasuki area makam. Setengah jam setelah itu hujan deras mengguyur Blitar.

Namun, Megawati tetap khusyuk berdoa meski keadaan cuaca berubah, setelahnya Ketum PDIP itu menaburkan bunga di pusara.

Tampak sekeliling Makam Bung Karno, berjejer karangan bunga dari 32 negara delegasi dan akademisi yang tengah mengikuti rangkaian peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA).

Selama kurang lebih dua jam, Megawati bersama rombongan terus berada di Makam Bung Karno.

Diketahui, Megawati berziarah setelah menjadi pembicara kunci seminar internasional Commemorative Seminar of the 70th Anniversary of the 1955 Bandung Asian–African Conference: Bung Karno in a Global History.