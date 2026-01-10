Megawati Buka Rakernas PDIP 2026, Didampingi Prananda Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri membuka Rapat Kerja Nasional I 2026 sekaligus peringatan HUT ke-53 partai. Megawati tiba di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (10/1) sekitar pukul 14.00.

Kehadiran Presiden kelima Republik Indonesia itu didampingi oleh anaknya, Muhammad Prananda Prabowo, yang juga merupakan Ketua DPP PDIP. Megawati disambut oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Puti Guntur Soekarno, serta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung serta Rano Karno.

Di lokasi, sejumlah Abang dan None Jakarta menyambut Megawati dan memberikan bunga mawar putih. "Dia kemudian menerima bunga, lalu menyerahkan ke Prananda yang kemudian diserahkan ke Puti Guntur," terang pantauan di lapangan.

Baca Juga: Megawati Hangestri Jadi Penentu Kemenangan Jakarta Pertamina atas Electric PLN

Megawati lalu menaiki eskalator menuju ruang rapat sambil berpegangan dengan Prananda Prabowo. Dari atas eskalator, Megawati melambai kepada awak media yang menyapanya.

Rakernas PDIP mengusung tema "Satyam Eva Jayate" yang berarti "Kebenaran akan Menang", dengan subtema "Di Sanalah Aku Berdiri, Untuk Selama-lamanya" yang dikutip dari stanza kedua lagu Indonesia Raya. Acara ini berlangsung dari 10 hingga 12 Januari 2026.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa Rakernas akan membahas berbagai agenda penting partai. "Rakernas ini akan dibahas sikap politik, termasuk jawaban partai atas berbagai persoalan geopolitik, krisis ekologis, korupsi, persoalan ekonomi, penegakkan hukum, hingga program internal partai dan tanggung jawab kerakyatan partai," kata Hasto melalui keterangan pers pada Jumat (9/1).

Rakernas dihadiri oleh pengurus PDIP dari tingkat pusat hingga daerah. (tan/jpnn)