Megawati Buktikan Kelasnya, Jadi Pembeda dan Pemimpin Timnas Voli Putri Indonesia

jpnn.com - Pevoli Megawati Hangestri Pertiwi memberikan pembuktian saat membawa Timnas voli putri Indonesia merengkuh perunggu SEA Games 2025.

Pada laga perebutan tempat ketiga, skuad asuhan Marcos Sugiyama menundukkan Filipina dengan skor 3-1 (28-26, 13-25, 30-28, 26-24) di Hua Mak Indoor Stadium, Senin (15/12/2025).

Megawati Buktikan Belum Habis

Pada laga tersebut, Megawati tampil impresif dengan menjadi top skor setelah mengoleksi 26 poin.

Peran mantan penggawa daejon ChengKwanJang Red Sparks itu juga begitu dominan, termasuk melalui 22 kali serangan spike dan kontribusi empat poin dari blok.

Asisten pelatih Timnas voli putri Indonesia Pedro Lilipaly menilai kehadiran Megawati menjadi pembeda di lapangan.

Menurutnya, pevoli asal Jember itu memberi dimensi permainan berbeda sekaligus meningkatkan kepercayaan diri rekan-rekannya.

"Grafik permainan Megawati terus menanjak di SEA Games 2025. Secara penilaian, performanya sudah mencapai sekitar 80 persen dan itu sangat membantu tim," ujar sepupu dari Stefano Lilipaly itu saat dihubungi JPNN.com, Senin (15/12).

Megawati Jadi Pembeda di Lapangan

Sebelumnya, kondisi Megawati saat pertama kali bergabung dalam pemusatan latihan Timnas voli putri Indonesia belum sepenuhnya ideal lantaran masih mengalami cedera.