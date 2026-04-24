Megawati Cs Ungkap Satu Rahasia Bisa Unggul di Leg Pertama Final Proliga 2026

jpnn.com, JAKARTA - Tim voli putri Jakarta Pertamina Enduro selangkah lagi mempertahankan gelar juara Proliga seusai menang atas Gresik Phonska Plus.

Berlaga di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Jumat (24/4), Megawati Hangestri Pertiwi dan kolega menang dengan skor 3-1 (19-25, 25-19, 25-19, 25-21).

Pelatih Jakarta Pertamina Bulent Karslioglu mengaku senang anak asuhannya tidak panik saat tertinggal di gim pertama.

Juru taktik asal Turki itu menilai dua pemain asingnya, yakni Wilma Salas dan Irina Voronkova sempat beradaptasi terlebih dahulu dengan cuaca di kota Pelajar.

“Cuaca cukup panas, tetapi kami bisa menciptakan kondisi yang baik untuk menang," ujar pelatih kelahiran 2 April 1972 itu.

Senada dengan Bulent, kapten Jakarta Pertamina Tisya Amallya Putri mengaku sempat panik saat tertinggal di gim pertama.

Dengan bermain lebih tenang akhirnya tim milik BUMN tersebut bisa bangkit dan meraih kemenangan pada laga perdana.

“Kami sempat deg-degan setelah kalah di set pertama, tetapi terus terang kami hari ini bermain lebih sabar," ujar wanita kelahiran 11 Oktober 2000 itu.