Megawati dan Jokowi Belum Terkonfirmasi Hadir di Sidang Tahunan MPR

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Siti Fauziah menyebutkan Presiden kelima dan ketujuh RI Megawati Soekarnoputri serta Joko Widodo (Jokowi) belum mengonfirmasikan kehadiran saat Sidang Tahunan pada Jumat (15/8).

"Pak Jokowi dan Bu Mega (Megawati, red) masih dalam konfirmasi," kata Siti, Rabu.

MPR, kata dia, telah menyampaikan undangan kepada seluruh Presiden dan Wapres yang pernah menjabat Indonesia.

Siti menyebutkan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wakil Presiden keenam RI Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-11 Boediono telah mengonfirmasikan hadir ke Sidang Tahunan MPR.

"Ya, yang sudah konfirm hadir ialah Pak SBY lalu ada Pak Try Sutrisno, Pak Jusuf Kalla dan Pak Boediono," ujar Siti.

Menurutnya, Sidang Tahunan MPR pada Jumat besok akan diisi dengan pemutaran video terkait kinerja Presiden RI Prabowo Subianto.

"Dilihat dari kinerja atau perkembangan dari Presiden dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan," ujar Siti. (ast/jpnn)