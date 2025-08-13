menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Legislatif » Megawati dan Jokowi Belum Terkonfirmasi Hadir di Sidang Tahunan MPR

Megawati dan Jokowi Belum Terkonfirmasi Hadir di Sidang Tahunan MPR

Megawati dan Jokowi Belum Terkonfirmasi Hadir di Sidang Tahunan MPR
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Siti Fauziah menyebutkan Presiden kelima dan ketujuh RI Megawati Soekarnoputri serta Joko Widodo (Jokowi) belum mengonfirmasikan kehadiran saat Sidang Tahunan pada Jumat (15/8).

"Pak Jokowi dan Bu Mega (Megawati, red) masih dalam konfirmasi," kata Siti, Rabu.

MPR, kata dia, telah menyampaikan undangan kepada seluruh Presiden dan Wapres yang pernah menjabat Indonesia. 

Baca Juga:

Siti menyebutkan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wakil Presiden keenam RI Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-11 Boediono telah mengonfirmasikan hadir ke Sidang Tahunan MPR.

"Ya, yang sudah konfirm hadir ialah Pak SBY lalu ada Pak Try Sutrisno, Pak Jusuf Kalla dan Pak Boediono," ujar Siti.

Menurutnya, Sidang Tahunan MPR pada Jumat besok akan diisi dengan pemutaran video terkait kinerja Presiden RI Prabowo Subianto. 

Baca Juga:

"Dilihat dari kinerja atau perkembangan dari Presiden dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan," ujar Siti. (ast/jpnn)


Berita Selanjutnya:
Waka MPR Apresiasi Pemprov Sulteng atas Status Internasional Bandara Mutiara SIS Al Jufri

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Siti Fauziah mengungkap Megawati dan Jokowi belum dipastikan hadir saat Sidang Tahunan MPR pada Jumat (15/8)


Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI