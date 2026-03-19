Megawati dan Prabowo Bertemu Lebih 2 Jam di Istana, Bahas Apa?

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri mengadakan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (19/3). Pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam tersebut dikonfirmasi membahas berbagai persoalan strategis bangsa dan isu geopolitik global.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyampaikan bahwa pertemuan antara dua pemimpin bangsa itu berlangsung dalam suasana akrab layaknya pertemuan teman lama. Ibu Megawati didampingi oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pertemuan tersebut.

"Benar bahwa pada hari ini, Kamis, 19 Maret 2026 telah diadakan pertemuan antara kedua pemimpin Presiden Prabowo Subianto dan Ibu Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut, Ibu Megawati didampingi oleh Mbak Puan Maharani," ujar Hasto dalam pernyataan persnya.

Baca Juga: Inilah Isi Surat Megawati untuk Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei

Ia menyampaikan langsung kesan dari Megawati mengenai jalannya pertemuan. "Ibu Megawati menyampaikan kepada saya bahwa itu adalah pertemuan teman lama dan berlangsung secara akrab selama lebih dari 2 jam," katanya.

Menurut Hasto, di dalam pertemuan tersebut kedua pemimpin membahas hal-hal strategis tentang persoalan bangsa dan negara, serta berbagai persoalan geopolitik. Pengalaman Megawati sebagai presiden yang dinilai berhasil menyelesaikan krisis multidimensional menjadi salah satu bahan diskusi.

"Pengalaman Ibu Megawati yang sangat luas, terutama sebagai Presiden Kelima RI yang mampu menyelesaikan krisis multidimensional, termasuk berbagai pendekatan kebijakan yang selalu menekankan pentingnya sense of priority dan sense of urgency, menjadi salah satu hal yang didiskusikan dalam pertemuan tersebut," jelas Hasto.

Baca Juga: Dua Kaki Prabowo di Atas Es yang Menipis

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pembahasan juga mencakup peran kepeloporan Indonesia di kancah global. "Demikian juga terkait dengan persoalan geopolitik, khususnya kepeloporan Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok, dan berbagai peran penting dalam membangun tata dunia baru melalui politik luar negeri bebas aktif," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Megawati juga menceritakan pengalaman terbarunya dari kunjungan ke Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia. PDI Perjuangan menegaskan bahwa pertemuan antarpemimpin bangsa seperti ini merupakan bagian dari kultur gotong royong bangsa Indonesia.