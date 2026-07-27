Megawati dan Prananda Pimpin Peresmian Monumen Peringatan 30 Tahun Tragedi Kudatuli

jpnn.com, JAKARTA - Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri acara peresmian Monumen Peristiwa Kudatuli di hutan kota Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/7).

Peresmian ini menjadi puncak rangkaian peringatan 30 tahun tragedi berdarah yang terjadi pada 27 Juli 1996.

Megawati tampak hadir mengenakan setelan pakaian berkelir merah dan duduk di kursi utama acara. Sejumlah cucu pendiri bangsa itu tampak mendekati Megawati untuk mencium tangan sang nenek.

Terdengar paduan suara Jakarta Philharmonic Choir menyanyikan lagu Di Timur Matahari ketika Megawati tiba di lokasi acara.

Pembawa acara kemudian mengucapkan selamat datang, dan Presiden ke-5 RI itu terlihat mengucapkan Salam Pancasila.

Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo yang juga putra Megawati tampak mendampingi Presiden Kelima RI duduk di kursi utama acara sembari menyapa tamu undangan dan para kader.

Sejumlah tamu undangan yang hadir antara lain anak Proklamator RI Mohammad Hatta, yakni Meutia Hatta dan Halida Hatta.

Selain itu, hadir pula putra Proklamator RI Bung Karno, Guruh Soekarnoputra, pakar hukum tata negara Mahfud MD, mantan Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto, seniman Dolorosa Sinaga, advokat Todung Mulya Lubis, hingga Gubernur Jakarta Pramono Anung.