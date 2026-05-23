Megawati dan Sultan HB X Hadiri Resepsi Putra Sekjen PDIP Hasto di Jogja

jpnn.com, YOGYAKARTA - Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri resepsi pernikahan Ignatius Windu Hastomo (Igo) dan Lim Xin Rui (Emily) di Pendapa Kridha Manunggal Budaya, Yogyakarta, Sabtu (23/5). Pengantin pria merupakan putra dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dan Maria Ekowati.

Megawati tiba sekitar pukul 13.00 WIB dengan busana batik. Ia didampingi putranya yang juga Ketua DPP PDIP, M. Prananda Prabowo, bersama istri, Nancy Prananda. Tampak pula cucu Megawati yang merupakan putri Puan Maharani, Diah Pikatan O.P. Haprani atau akrab disapa Pinka. Kedatangan Megawati dan rombongan disambut langsung keluarga besar kedua mempelai serta tim protokoler VVIP.

Di ruang VVIP, Megawati memberi ucapan selamat secara personal kepada Hasto Kristiyanto, Maria Ekowati, serta pasangan Igo dan Emily. Mereka juga berfoto bersama di pelaminan. Megawati tampak didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno saat hendak menyalami keluarga.

Raja Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X, juga hadir. Setelah menyalami Hasto, istri, dan mempelai, Sultan menuju meja VIP dan menyalami Megawati, Prananda beserta istri, serta Pinka. Tampak Sultan berbincang santai dengan Megawati dan keluarga sekitar 15 menit sebelum Megawati pamit didampingi Sultan, Hasto, dan istri.

Sebelum resepsi bernuansa adat Yogyakarta, kedua mempelai lebih dulu melaksanakan upacara pemberkatan pernikahan pada pagi harinya pukul 10.00-11.30 WIB. Prosesi sakramen berlangsung khidmat di Gereja Katolik Keluarga Kudus Paroki, Banteng. Igo dan Emily tampil serasi mengenakan beskap dan kebaya bernuansa putih serta soft pink. Di hadapan altar, kedua mempelai saling mengucapkan janji suci perkawinan.

Saksi dari pihak pengantin pria adalah Yohanes Sarwo Wibowo, sementara dari pihak pengantin wanita adalah Prof. Dr. dr. Daldiyono. Usai sakramen di gereja, rombongan bertolak ke Pendapa Kridha Manunggal Budaya untuk menyambut tamu undangan.

Sejumlah tamu hadir, baik di gereja maupun resepsi, antara lain petinggi DPP PDIP seperti Komaruddin Watubun, Ganjar Pranowo, Bambang Wuryanto, Rudianto Tjen, Andreas Pareira, Deddy Yevri Sitorus, Ribka Tjiptaning, Yanti Sukamdani, Dolfie OFP, Charles Honoris, Darmadi Durianto, Yuke Yurike, dan Yoseph Aryo Adhi Dharmo. Tampak pula pengurus DPD dan DPC PDIP dari berbagai daerah, anggota DPR RI dan DPRD.

Tokoh publik yang hadir antara lain Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, Rocky Gerung, Akbar Faisal, Feri Amsari, dan mantan Ketua MPR Sidarto Dhanusubroto. (tan/jpnn)