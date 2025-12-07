Megawati dan Teladan Merawat Lingkungan Jadi Rujukan Kader PDIP Jawa Barat

jpnn.com, BANDUNG - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan politik lingkungan sebagai fondasi arah perjuangan partai. Pernyataan itu disampaikan dalam pembukaan Konferensi Daerah (Konferda) DPD PDIP Jawa Barat di Bandung, Minggu (7/12). Hasto menyatakan tema Konferda yang mengangkat semangat merawat bumi sangat relevan dengan ancaman bencana ekologis di Indonesia.

“Bencana ekologi ini muncul karena tiadanya penegakan hukum yang berkeadilan,” kata Hasto.

Ia menegaskan politik lingkungan bukan sekadar program, melainkan kesadaran kolektif untuk menjaga keberlangsungan hidup. Hasto merujuk pada kebiasaan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang gemar merawat tanaman sebagai teladan nyata. “Tema Konferda ‘sabilulungan merawat bumi’ sangat tepat karena mengingatkan kita akan makna kehidupan yang harus dimulai dari merawat pertiwi,” ujarnya.

Hasto juga membagikan pengalamannya menelusuri mata air Sungai Ciliwung atas permintaan Megawati pada 2012. “Kami menanam pohon beringin putih di sumber mata air itu. Itu jawaban atas pertanyaan Ibu Mega tentang dari mana Ciliwung bermula,” katanya. Ia meminta seluruh kader di Jawa Barat menjadikan sungai sebagai halaman depan kehidupan.

Dalam pidatonya, Hasto menyampaikan pesan langsung dari Megawati Soekarnoputri agar kader tidak meninggalkan sejarah perjuangan. Namun, ia menekankan bahwa perjuangan masa kini harus diwujudkan dalam aksi nyata menjaga lingkungan. “Kalau kita rajin merawat bumi ini, maka keyakinan Bung Karno dan Ibu Mega, alam pun akan mencintai kita,” ujar Hasto. Ia mengajak seluruh kader menjadikan politik lingkungan sebagai prioritas utama.

Konferda ini dihadiri sejumlah tokoh partai, antara lain Puti Soekarnoputri, Ribka Tjiptaning, dan Ronny Talapessy, serta perwakilan dari sejumlah partai politik lainnya. Setelah pembukaan, pengurus DPD PDIP Jawa Barat akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan mendengarkan keputusan mengenai susunan pengurus untuk masa bakti lima tahun ke depan. (tan/jpnn)