jpnn.com, JAKARTA - Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) mengukuhkan 150 wisudawan dan wisudawati dalam Sidang Terbuka Senat, Kamis (19/11). Wisuda itu menjadi istimewa karena dihadiri Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri, yang menyampaikan orasi ilmiah berjudul "Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia".

Di hadapan para lulusan, Megawati tidak berbicara panjang soal teori pemerintahan. Pesan pokoknya sederhana dan tegas: turun ke bawah, lihat rakyat yang sedang kesusahan, dan jangan pernah menyentuh korupsi.

Megawati menegaskan, jabatan bukan alasan bagi lulusan perguruan tinggi ilmu pemerintahan untuk menjauh dari persoalan rakyat. Ia mengaku selalu menetapkan syarat itu bagi siapa pun yang ingin masuk ke partainya.

"Kalau di partai saya selalu mengatakan kalau kamu mau masuk ke partai saya, PDI Perjuangan, maka kamu yang utama adalah harus turun, ke mana? Ke akar rumput saya sebutnya akar rumput," kata Megawati di hadapan para wisudawan.

Ia punya alasan memilih istilah akar rumput, bukan sekadar turun ke bawah. Di hadapan para hadirin, Megawati bercerita tentang rumput yang ia amati: saat musim panas daunnya tampak menguning seperti mati, tetapi tumbuh kembali begitu hujan turun. Sebabnya, kata dia, akar rumput saling terhubung dan saling membantu di bawah tanah.

Dalam orasinya, Megawati menyinggung kebiasaan berjanji tanpa bukti. Ia menilai kepedulian terhadap orang miskin sering berhenti pada retorika. "Hanya di mulut saja, tapi mana bantuannya?" kata Megawati.

Ia meminta para lulusan melihat langsung kondisi warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, bukan hanya membaca laporan. "Lihat ke bawah bagaimana menolong orang miskin yang betul papa yang makannya belum tentu bisa setiap hari," ujarnya.

Megawati lantas berbicara soal penghargaan yang ia terima. Ia menyebut mendapat piala 40 tahun berkiprah di bidang politik dari Tempo, tetapi mengatakan penghargaan itu justru membuatnya berpikir soal hal lain: menolong warga miskin. "Saya merasa ya tentu sebuah penghargaan itu saya hargai dan senang, tapi terus saya berpikir mengapa ya kok kalau sebuah hal itu lebih dilakukan itu lihat ke bawah," katanya.