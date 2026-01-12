Megawati Disambut Cucu di Arena Rakernas, Ada Momen Gandeng Tangan
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri datang ke lokasi Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Senin (12/1) ini demi mengikuti pelaksanaan hari terakhir Rakernas I.
Megawati rencananya menyampaikan arahan dalam Rakernas I, sekaligus menutup kegiatan yang sudah dilaksanakan sejak 10 Januari 2026.
Megawati datang dengan menumpangi minivan. Dia terlihat mengenakan pakaian bernuansa merah dan celana hitam ketika tiba di lokasi acara.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, cucu Megawati yang juga politikus PDIP Pinka Hapsari, beserta sejumlah elite parpol berlambang Banteng putih terlihat menyambut kedatangan putri Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu.
Pinka tampak menggandeng Megawati untuk menaiki eskalator, lalu memasuki arena penutupan Rakernas I.
Selain menutup Rakernas I, Ketua Dewan Pembina BRIN itu juga akan menyampaikan rekomendasi internal dan eksternal hasil rapat komisi dalam Rakernas I PDIP hari kedua pada Minggu (11/1) kemarin.
Pertama, rapat Komisi Sikap Politik yang membahas arah internal dan eksternal partai, termasuk respons terhadap isu terkini seperti Pilkada.
Kedua, rapat Komisi Program yang terbagi dalam subkomisi Pemerintahan, Kerakyatan, dan Hubungan Internasional serta membahas isu desentralisasi hingga tata kelola daerah.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan politikus PDIP Pinka Hapsari terlihat menyambut kehadiran ketum Megawati Soekarnoputri saat hadir Rakernas I.
