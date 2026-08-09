Megawati Hadiri Peluncuran Buku Autobiografi Erros Djarot, Ada Anies Baswedan

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menghadiri acara peluncuran buku Autobiografi Erros Djarot volume 2 dan 3. Acara yang digelar di Gedung Kesenian Jakarta, Pasar Baru, Jakarta Pusat, pada Minggu siang itu turut dihadiri oleh sejumlah tokoh dan keluarga besar Soekarno.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Megawati yang tampak mengenakan pakaian bernuansa batik merah hitam datang didampingi oleh Puti Guntur Soekarno, Romy Soekarno, serta Ketua DPP PDIP Bintang Puspayoga. Kehadiran putri Bung Karno ini menjadi bentuk apresiasi serta hubungan persahabatan yang erat dengan Erros Djarot, sosok yang dikenal vokal dan konsisten dalam dunia seni, budaya, hingga politik nasional.

Dalam undangan resmi, acara peluncuran buku karya Erros Djarot mengusung pesan moral yang mendalam. "Sampaikan kebenaran itu walau menyakitkan. Sebelum kebenaran yang kau sembunyikan menggerogoti pikiran dan batinmu selamanya," tulis kutipan Erros Djarot dalam undangan tersebut.

Acara inti peluncuran dan bedah buku autobiografi Erros Djarot jilid 2 dan 3 dipandu oleh wartawan senior Bambang Harymurti sebagai moderator. Megawati tampak duduk didampingi oleh Puti Guntur dan Romy Soekarno, sementara di sisi kanannya terdapat Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dan Bintang Puspayoga. Sebelum acara dimulai, Megawati sempat menerima sesi foto dengan sejumlah tamu undangan.

Selain bedah buku, acara ini juga dimeriahkan oleh panggung hiburan yang menampilkan deretan musisi dan penyanyi papan atas Indonesia, seperti Once Mekel, Fryda Lucyana, gitaris virtuoso Balawan, Dira Sugandi, hingga Sastrani. Alunan musik dikawal oleh komposer Anwar Fauzi serta penampilan spesial dari pentolan KLA Project, Adi KLA.

Acara yang diproduseri oleh M. Anis ini turut dihadiri oleh ratusan tokoh lintas generasi, mulai dari kalangan seniman, budayawan, wartawan senior, hingga para tokoh politik nasional seperti Anies Baswedan. (tan/jpnn)