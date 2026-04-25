Megawati Hangestri Bawa Jakarta Pertamina Enduro Pertahankan Gelar Juara Proliga

jpnn.com, JAKARTA - Tim voli putri Jakarta Pertamina Enduro menjadi juara Proliga 2026 seusai mengalahkan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia.

Berlaga di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Sabtu (25/4) Megawati Hangestri Pertiwi dan kolega memastikan diri meraih gelar juara seusai menang dengan skor 3-0 (25-19, 25-23, 25-20).

Pada laga ini bintang kemenangan Jakarta Pertamina yakni Irina Voronkova seusai finis dengan raihan 25 poin.

Adapun pemain lainnya yang gemilang yaitu Megawati dengan menambahkan 15 angka.

Dengan kemenangan ini, Jakarta Pertamina mempertahankan gelar juara seusai di leg pertama juga menang dengan skor 3-1 (19-25, 25-19, 25-19, 25-21).

Gelar juara yang diraih tim milik BUMN tersebut menjadi yang keempat setelah sebelumnya di edisi 2014, 2018, dan 2025.

Pada edisi terakhir Jakarta Pertamina mampu menjadi juara seusai mengalahkan Popsivo Polwan dengan skor 3-0 (26-24, 25-22, 25-16).

Adapun untuk Gresik Phonska Plus harus puas kembali lagi menjadi runner up.