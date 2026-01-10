Megawati Hangestri Jadi Penentu Kemenangan Jakarta Pertamina atas Electric PLN
jpnn.com, PONTIANAK - Kehadiran Megawati Hangestri Pertiwi di Jakarta Pertamina Enduro langsung berdampak pada laga perdana Proliga 2026.
Pemain asal Jember itu menjadi aktor di balik kemenangan tim milik BUMN tersebut menang 3-2 (20-25, 22-25, 25-22, 25-17, 15-9) atas Jakarta Electric PLN di GOR Terpadu A. Yani, Pontianak, Jumat (9/1).
Pada laga tersebut, mantan pemain Red Sparks itu finis dengan 20 poin.
Top skor Jakarta Pertamina di laga ini Yana Shcherban dengan raihan 23 angka. Adapun Wilma Salas menutup dengan koleksi 12 poin.
Megawati mengaku senang bisa mempersembahkan kemenangan di laga perdana Proliga 2026.
Pevoli kelahiran 20 September 1999 itu mengungkapkan rekan-rekannya untuk terus menjaga tren mengingat permainannya masih belum pada pertandingan perdana.
“Kami belum tampil sempurna, tetapi hari ini cukup baik karena semua pemain menjalankan tanggung jawabnya. Ini pelajaran berharga untuk laga-laga berikutnya,” ungkap Megawati.
Setelah ini, Megawati cum suis akan langsung terbang ke Kualanamu untuk melakoni pekan kedua di Medan.
