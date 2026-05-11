Megawati Hangestri Pertiwi Kembali ke Korea, PBVSI Langsung Titip Harapan Besar

jpnn.com - Pevoli Megawati Hangestri Pertiwi akan melanjutkan kariernya di kompetisi voli Korea Selatan setelah direkrut Suwon Hyundai Hillstate.

Perempuan kelahiran 20 September 1999 itu menjadi pelengkap skuad asuhan Sung-Hyung Kang untuk memenuhi kuota pemain Asia.

PBVSI mendukung penuh langkah Megawati melanjutkan karier di luar negeri meski tenaganya masih dibutuhkan Timnas voli putri Indonesia.

Wakabid Binpres PBVSI Loudry Maspaitella berharap istri dari Dio Novandra itu tetap bisa memperkuat skuad Merah Putih pada ajang SEA Games 2027.

"Kami mendukung penuh langkah Megawati. Dari kami berharap Megawati bisa membela Timnas Indonesia di SEA Games 2027 mendatang," ujar Loudry saat dihubungi JPNN.com.

Saat ini, Megawati tengah menjalani pemulihan cedera lutut yang dialaminya saat membela Jakarta Pertamina Enduro.

PBVSI berharap proses pemulihan pemain asal klub Bank Jatim itu berjalan lancar agar bisa kembali tampil di kompetisi voli Negeri Ginseng.

Akibat cedera tersebut, Megawati dipastikan absen membela Timnas voli putri Indonesia pada AVC Nations League 2026.