Megawati Kalungkan Medali, Prananda Menyematkan Pin Bagi 6 Kader Pelopor
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan medali penghargaan Leit Star bagi 6 tokoh yang dianggap berkontribusi besar bagi partai dan menjadi Kader Pelopor.
Dia menyerahkan penghargaan saat PDIP melaksanakan Rakernas I PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Sabtu (10/1).
Enam kader yang menerima Leit Star yakni Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat, Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning Proletariyati, mantan Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo, Ketua DPD PDIP Jakarta Adi Wijaya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun, dan Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra.
Megawati kemudian mengalungkan medali tanda penghargaan dan disambut tepuk tangan meriah ribuan kader PDIP peserta Rakernas I.
Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital M. Prananda Prabowo tampak menemani Megawati memberikan Leit Star.
Setelah prosesi pengalungan medali, Prananda terlihat menyematkan pin bagi para Kader Pelopor.
Saat pidato, Megawati menyinggung momen penghargaan itu. Dia mengucapan terima kasih ke para kader yang berkontribusi bagi partai.
Putri Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu menceritakan bahwa ada kader PDIP yang ikut berjuang dengannya di masa susah.
Enam kader PDIP menerima penghargaan Leit Star dalam Rakernas I di Ancol, Jakarta, Sabtu (10/1). Siapa saja?
