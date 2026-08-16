Megawati Keluarkan Instruksi, Sukarelawan PDIP Dikirim ke NTT Bantu Warga Terdampak Gempa
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi darurat kepada kader partainya, km menyikapi peristiwa gempa bumi 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku menerima instruksi dari Megawati begitu mendarat di Bandar Udara Raja Sisingamangaraja XII (Silangit), Sabtu (15/8).
Megawati, kata Hasto, meminta alumnus Universitas Pertahanan (Unhhan) segera mengonsolidasikan bantuan kemanusiaan ke NTT.
"Atas instruksi langsung Ibu Ketua Umum, seluruh jajaran PDI Perjuangan segera melakukan langkah-langkah gotong royong turun ke lapangan," ujar Hasto melalui keterangan persnya dikutip Minggu (16/8).
Hasto mengatakan pergerakan armada tanggap bencana PDIP yang dipimpin Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) Tri Rismaharini, menuju NTT untuk mengerahkan sukarelawan kesehatan.
"Hari ini Ibu Tri Rismaharini memimpin langsung operasi BAGUNA di lapangan, didampingi Ibu Ribka Tjiptaning yang mengerahkan seluruh sukarewan kesehatan," lanjut dia.
Selain itu, jajaran DPD dan DPC PDI Perjuangan se-Nusa Tenggara Timur diinstruksikan segera mengambil langkah darurat mitigasi bencana.
"Misalnya, mendirikan dapur umum, serta memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat yang menjadi korban," ujar Hasto.
BAGUNA PDIP di bawah komando Tri Rismaharini mengerahkan sukarelawan kesehatan ke NTT imbas gempa 7,7 magnitudo.
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