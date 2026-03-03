Megawati Kirim Surat Dukacita untuk Wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei

jpnn.com, JAKARTA - Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengirimkan surat dukacita atas meninggalnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Surat tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah kepada Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi di Kantor Kedutaan Besar Republik Islam Iran, Jakarta, pada Selasa (3/3) pukul 15.20 WIB.

Hasto Kristiyanto menjelaskan langkah ini merupakan wujud komitmen PDI Perjuangan dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila, baik untuk kepentingan rakyat Indonesia maupun dalam hubungan internasional.

Hasto menegaskan bahwa sikap yang diambil oleh Megawati mencerminkan doktrin politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia.

"PDI Perjuangan berpikir, bersikap dan bertindak dengan menjalankan Ideologi Pancasila baik bagi rakyat Indonesia maupun dunia. Sikap itulah yang disampaikan Ibu Megawati Soekarnoputri ketika menyampaikan surat duka cita atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei," ujar Hasto Kristiyanto dalam keterangannya.

Hasto juga mengaitkan sikap tersebut dengan amanat konstitusi. Hasto menyebut bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Prinsip tersebut, menurutnya, menjadi landasan bagi sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

"Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Sikap itulah yang menjadi doktrin Politik Luar Negeri bebas aktif," tambahnya.

Kedatangan petinggi PDI Perjuangan tersebut diterima langsung oleh Duta Besar Iran Mohammad Boroujerdi di ruang kerjanya. Proses penyerahan surat berlangsung sekitar 30 menit dalam suasana khidmat. Hasto didampingi oleh Ahmad Basarah yang membidangi urusan luar negeri partai.

Ayatollah Ali Khamenei dikenal sebagai Pemimpin Tertinggi Iran yang telah menjabat selama beberapa dekade dan berpengaruh besar dalam politik dalam negeri Iran serta kawasan Timur Tengah. (tan/jpnn)