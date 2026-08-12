Megawati Kritik MBG Langsung di Depan Prabowo: Mbok, Sesekali Ada Rendang

jpnn.com, JAKARTA - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri rupanya pernah mengusulkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto soal perlunya variasi menu pada Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mulanya, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu mengulas pentingnya ibu mencegah kasus tengkes atau stunting.

Oleh karena itu, Megawati pernah mengajak kaum ibu tak hanya berfokus merias, tetapi bisa pula mencegah anak terkena stunting.

"Bu Ibu enggak usah dandan deh pakai glowing-glowing kayak begitu. Lupa, deh, anaknya, semestinya, kan, dibuat stuntingnya hilang," kata dia seperti disiarkan di YouTube akun BPIP dikutip Rabu (12/8).

Putri Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu kemudian mengulas soal MBG ketika menyinggung pentingnya pencegahan terhadap stunting.

Megawati mengaku pernah mengusulkan kepada Prabowo soal menu MBG yang masih kurang bervariasi dan cenderung berulang.

Dia mengaku memberikan masukan langsung ke Prabowo karena memiliki kedekatan dengan eks Menteri Pertahanan (Menhan) RI itu.

"Ini saya bilang pada Pak Prabowo urusan MBG, saya bilang sebagai Ibu, lo. Saya sama beliau itu berteman sudah dari zaman dulu. Mas, makanannya saya lihat, kok, itu-itu saja, to, yo," kata Megawati mengisahkan pembicaraan dengan Prabowo.